UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ДПСУ назвали кількість людей, які хотіли незаконно перетнути кордон України з 24 лютого

Фото: державний кордон України намагалися нелегально перетнути 13 тисяч осіб (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Зарембо

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на державних кордонах було затримано 13 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка на брифінгу у медіацентрі "Україна - Укрнінформ".

Як зазначив речник ДПСУ, спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються.

"Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пропуску, було затримано більше 9100 таких осіб. Як і раніше - найбільше на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Ще майже 3900 осіб були зупинені в пунктах пропуску при спробі перетину кордону за підробленими документами або у інший незаконний спосіб. Тут тенденція більше спостерігається на кордоні з Угорщиною та Польщею", - зазначив Демченко.

Крім того, речник ДПСУ повідомив, що пасажиропотік через державний кордон знизився за рік на 13% порівняно з 2021 роком.

Днями РБК-Україна повідомляло, що заборона на виїзд державних службовців за кордон, окрім відрядження, вже діє. Вона стосується і тих чиновників, які непридатні до військової служби.

При цьому у постанові вказано ряд причин, який дозволяє чиновникам залишити територію України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба