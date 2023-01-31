В ДПСУ назвали кількість людей, які хотіли незаконно перетнути кордон України з 24 лютого

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на державних кордонах було затримано 13 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка на брифінгу у медіацентрі "Україна - Укрнінформ".

Як зазначив речник ДПСУ, спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються.

"Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пропуску, було затримано більше 9100 таких осіб. Як і раніше - найбільше на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Ще майже 3900 осіб були зупинені в пунктах пропуску при спробі перетину кордону за підробленими документами або у інший незаконний спосіб. Тут тенденція більше спостерігається на кордоні з Угорщиною та Польщею", - зазначив Демченко.

Крім того, речник ДПСУ повідомив, що пасажиропотік через державний кордон знизився за рік на 13% порівняно з 2021 роком.