В ГПСУ назвали количество людей, которые хотели незаконно пересечь границу Украины с 24 февраля

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на государственных границах было задержано 13 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укрнинформ".
Как отметил спикер ГПСУ, попытки нелегально пересечь государственную границу Украины не прекращаются.
"В целом с 24 февраля на зеленом участке границы, то есть за пределами пропуска, было задержано более 9100 таких лиц. По-прежнему больше всего на участках границы с Румынией и Молдовой. Еще почти 3900 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке пересечения границы по поддельным документам или другим незаконным способом. Здесь тенденция больше наблюдается на границе с Венгрией и Польшей", - отметил Демченко.
Кроме того, спикер ГПСУ сообщил, что пассажиропоток через государственную границу снизился за год на 13% по сравнению с 2021 годом.
На днях РБК-Украина сообщало, что запрет на выезд государственных служащих за границу, кроме командировки, уже действует. Он касается и тех чиновников, которые не пригодны для воинской службы.
При этом в постановлении указан ряд причин, позволяющих чиновникам покинуть территорию Украины.
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