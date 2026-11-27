Пропозицію Єврокомісії про додаткову позику Україні підтримали 24 країни ЄС. Йдеться про 45 мільярдів євро на 2027 рік, а Європейська рада повернеться до цього питання в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Кошта та фон дер Ляєн виступили після позачергового саміту ЄС у Брюсселі 26 листопада.

"Ми також обговорили пропозицію Комісії щодо додаткової позики Україні. Пропозицію підтримали 24 держави-члени", - сказав Кошта.

Він підтвердив, що одна з цих країн, Болгарія, долучиться лише до невійськової частини позики. Софія хоче зосередитися на регіонах України, де живе болгарська меншина.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна має отримати всі засоби, щоб вести переговори з позиції сили.

"Наша стратегія зрозуміла. Ми даємо Україні всі засоби, щоб вона вела переговори з позиції сили, і починається це з передбачуваної фінансової та військової підтримки", - сказала вона.

Саме тому Єврокомісія запропонувала інструмент скоординованої підтримки України, який забезпечить 45 мільярдів євро у 2027 році. За словами фон дер Ляєн, ця пропозиція має широку підтримку.

"Тепер справа за Радою (ЄС - ред.): вона має завершити роботу, а ми, звісно, підтримуватимемо цю роботу до кінця й подбаємо, щоб і далі зміцнювати Україну заради безпеки самої Європи", - додала вона.

Головною темою саміту був довгостроковий бюджет ЄС на 2028-2034 роки. Домовитися про нього лідерам країн не вдалося.