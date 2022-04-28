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С 24 февраля зафиксированы десятки хакерских атак на Украину со стороны РФ, - Microsoft

Кибератака (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Российские правительственные хакеры провели несколько киберопераций против Украины, которые, по-видимому, поддерживали военные атаки Москвы и пропагандистские кампании в Интернете. Об этом говорится во внутреннем отчете Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В период с 23 февраля по 8 апреля Microsoft сообщила, что зафиксировала в общей сложности 37 разрушительных кибератак со стороны России на территории Украины. Например, хронология, опубликованная Microsoft, показала, что 1 марта — в тот же день, когда российская ракета обстреляла киевскую телебашню — столичные медиакомпании пострадали от разрушительных взломов и кибершпионажа.

Также в марте, как сообщила Microsoft, российские хакеры взломали правительственную сеть в центральном украинском городе Винница. Через два дня после этого события российские ракеты уничтожили городской аэропорт.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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