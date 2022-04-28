З 24 лютого зафіксовано десятки хакерських атак на Україну з боку РФ, - Microsoft

Російські урядові хакери провели кілька кібероперацій проти України, які, мабуть, підтримували військові атаки Москви і пропагандистські кампанії в Інтернеті. Про це йдеться у внутрішньому звіті Microsoft.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У період з 23 лютого по 8 квітня Microsoft повідомила, що зафіксувала в цілому 37 руйнівних кібератак з боку Росії на території України. Наприклад, хронологія, опублікована Microsoft, показала, що 1 березня — в той же день, коли російська ракета обстріляла Київську телевежу — столичні медіакомпанії постраждали від руйнівних зломів і кібершпіонажу.
Також у березні, як повідомила Microsoft, російські хакери зламали урядову мережу в центральному українському місті Вінниця. Через два дні після цієї події російські ракети знищили міський аеропорт.
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