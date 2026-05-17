До +23 та короткочасний дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 17.05.2026 Нд
1 хв
Де у неділю не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 17 травня, прогнозуються короткочасні дощі. Повітря максимально прогріється до +23°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вденьпо всій країні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 18-23°.

Фото: карта погоди в Україні на 17 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області ввдень 18-23°, у Києві 20-22°.

Нагадаємо, початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

