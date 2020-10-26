ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До +23 і дощі в одній області: погода в Україні на сьогодні

Україна , Понеділок 26 жовтня 2020 08:00
До +23 і дощі в одній області: погода в Україні на сьогодні
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 25 жовтня, погода в Україні буде суха і тепла у всіх областях, крім Одеської, де очікуються дощі з грозами. Температура повітря досягне +23 тепла на півдні країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у західних областях стовпчики термометрів покажуть від +13 до +17 тепла. Вночі очікується від +7 до +11 градусів.

У центрі і на півночі країни, вдень буде від +14 до +17 градусів, а вночі від +6 до +10 градусів.

У південно-східних областях температурний діапазон буде ширше, ніж в інших регіонах. Температура повітря вдень від +13 до +23 тепла. Вночі очікується від +3 до +12 градусів.

До +23 і дощі в одній області: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 26 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 тепла, а вночі від +8 до +10 градусів. В області схожа температурна ситуація.

До +23 і дощі в одній області: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві і області на 26 жовтня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

Також РБК-Україна писало, що в Україні до 27 жовтня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Гідрометцентр

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся