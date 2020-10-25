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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина , Воскресенье 25 октября 2020 08:34
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: спасатели (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине до 27 октября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров сохранится в Одесской области и на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 24 по 27 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. В связи с этим подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим работы.

Ранее Министерство внутренних дел также объявило, что переходит на усиленный режим службы перед местными выборами. Планировалось привлечь авиацию.

Отметим, согласно данным Укргидрометцентра, сегодня погода в Украине будет дождливой лишь на западе, а в остальных регионах ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут до +22 тепла.

Кроме этого, ранее РБК-Украина писало, что в Обухове Киевской области произошел пожар на утилизационном предприятии на улице Промышленная.

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Новости Украины Происшествия ГСЧСпожарная опасность

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