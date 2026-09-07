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225-й штурмовий полк перейшов під управління 7-го корпусу ДШВ, - джерела

15:55 07.09.2026 Пн
1 хв
Що мають покращити такі зміни?
aimg Валерій Ульяненко
225-й штурмовий полк перейшов під управління 7-го корпусу ДШВ, - джерела Фото: українські військові (Getty Images)
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225-й окремий штурмовий полк перейшов в оперативне підпорядкування 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ЗСУ.

Як пояснив співрозмовник видання, це не означає, що 225-й полк увійшов до штатного складу 7-го корпусу. Йдеться саме про оперативне підпорядкування: полк виконуватиме бойові завдання у смузі відповідальності корпусу під управлінням його командування.

"Загалом такі зміни є позитивними, оскільки мають покращити координацію між органом управління та підрозділами. Адже раніше такі полки, навіть якщо виконували завдання у смузі корпусу, не підпорядковувались їм", - сказало джерело.

Нагадаємо, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії "Азов".

Упродовж серпня кілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку перемістили в смугу відповідальності корпусу "Азов". На новій ділянці військовослужбовці вже провели успішні операції із зачистки ворога в смугах оборони бригад.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" тимчасово не поповнює свої лави новобранцями. Відповідне рішення ухвалив Генеральний штаб ЗСУ.

РБК-Україна писало, що скандал навколо полку "Скеля" розгорівся наприкінці червня після розслідування "Бабеля" про можливі катування та смерті мобілізованих. Після оприлюднення матеріалу ДБР розпочало кримінальне провадження.

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