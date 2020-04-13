До +22 тепла та дощі на заході: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні сьогодні значно потеплішає, морози вночі залишаться на сході та півночі країни

Погода в Україні у понеділок, 13 квітня, буде дощовою лише на заході, температура повітря вдень підніметься до +22 тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході країни температура повітря коливатиметься в районі +18+22 тепла, а вночі опуститься до +3+6 градусів.

На півночі та в центрі буде від +17 до +22 вдень та від -1 до +5 вночі. Заморозки вночі можливі в північних областях. Також очікується дощ у Житомирській області.

У східних і південних областях температурний діапазон буде ширшим - від +13 до +20 вдень, а вночі, за винятком Криму, Одеської та Миколаївської області, очікується мороз від -1 до -3 градусів.

Опадів на більшій частині території країни не очікується. Вітер по всій країні від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні на 13 квітня (meteo.gov.ru)

Прогноз погоди у Києві та області

У столиці мінлива хмарність. Вдень від +18 до +20, а вночі температура може опуститися до +3 градусів. В решті області температурні значення подібні.

Погода в Києві та області на 13 квітня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами.

Також РБК-Україна писало, що Україну найближчими днями накриють сильні заморозки, які у повітрі та на поверхні ґрунту досягнуть -5 градусів.