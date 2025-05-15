22 місяці дискваліфікації: українського легкоатлета усунули за допінг

Чому Роман Кокошко отримав дискваліфікацію

Причиною покарання 28-річного спортсмена стали три пропущені допінг-тести у позазмагальний період протягом 2024 року.

Тимчасово одного із провідних атлетів України в цьому виді спорту відсторонили ще 20 грудня минулого року, і саме з цієї дати розпочався відлік терміну дискваліфікації. Таким чином, Кокошко вже відбув майже п’ять місяців покарання.

Окрім самої дискваліфікації, анульовано результати українця, показані з 29 жовтня 2024 року. Востаннє він виступав на Олімпіаді в Парижі у серпні 2024 року.

Зазначимо, що Кокошко має право оскаржити рішення AIU у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Хто такий Роман Кокошко

Роман чемпіон України 2019 року, призер чемпіонатів України 2017 та 2021 років. Також він бронзовий призер чемпіонату Європи-2023 у приміщенні, володар золота Кубка Європи того ж року.

З березня 2023-го Кокошко утримує найкращий результат в історії України в дисципліні у приміщенні - 21,84 м.

На національних змаганнях Роман представляє Одеську область.