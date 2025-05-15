22 месяца дисквалификации: украинского легкоатлета отстранили за допинг

Почему Роман Кокошко получил дисквалификацию

Причиной наказания 28-летнего спортсмена стали три пропущенных допинг-теста во внесоревновательный период в течение 2024 года.

Временно одного из ведущих атлетов Украины в этом виде спорта отстранили еще 20 декабря прошлого года, и именно с этой даты начался отсчет срока дисквалификации. Таким образом, Кокошко уже отбыл почти пять месяцев наказания.

Кроме самой дисквалификации, аннулированы результаты украинца, показанные с 29 октября 2024 года. Последний раз он выступал на Олимпиаде в Париже в августе 2024 года.

Отметим, что Кокошко имеет право обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Кто такой Роман Кокошко

Роман чемпион Украины 2019 года, призер чемпионатов Украины 2017 и 2021 годов. Также он бронзовый призер чемпионата Европы-2023 в помещении, обладатель золота Кубка Европы того же года.

С марта 2023-го Кокошко удерживает лучший результат в истории Украины в дисциплине в помещении - 21,84 м.

На национальных соревнованиях Роман представляет Одесскую область.