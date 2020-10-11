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До +22 и дожди в половине областей: погода в Украине на сегодня

Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 11 октября, погода в Украине будет дождливой на западе, юге и востоке, а на остальной территории будет сухо. Температура воздуха днем поднимется +22 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе страны будет от +16 до 19 тепла днем. Ночью температура опустится от +7 до +11 градусов. Дожди ожидаются во всех западных областях, кроме Черновицкой и Закарпатской.

В центральных и северных областях воздух прогреется от +16 до +20 тепла днем, а ночью составит +7 +11 градусов. Дожди будут в Житомирской области.

На юго-востоке ожидается от +17 до +22 тепла. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Весь регион, кроме Одесской и Николаевской областей, накроют дожди.

Фото: погода в Украине на 11 октября (meteo.gov.ua)

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В Киеве столбики термометров покажут от +17 до +20 тепла с переменной облачностью. Ночью ожидается от +9 до +13 градусов. В области будет похожая погодная ситуация.

Фото: погода в Киеве и области на 11 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Как писало РБК-Украина, Укргидрометцентр прогнозирует, что после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.

Прогноз погоды
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