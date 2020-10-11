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До +22 і дощі в половині областей: погода в Україні на сьогодні

Автор: Максим Зайченко

У неділю, 11 жовтня, погода в Україні буде дощовою на заході, півдні та сході, а на решті території буде сухо. Температура повітря вдень підніметься +22 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході країни буде від +16 до 19 тепла вдень. Вночі температура опуститься від +7 до +11 градусів. Дощі очікуються у всіх західних областях, крім Чернівецької та Закарпатської.

У центральних і північних областях повітря прогріється від +16 до +20 тепла вдень, а вночі становитиме +7 +11 градусів. Дощі будуть у Житомирській області.

На південному сході очікується від +17 до +22 тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 до +14 градусів. Весь регіон, крім Одеської та Миколаївської областей, накриють дощі.

Фото: погода в Україні на 11 жовтня (meteo.gov.ua)

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У Києві стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 тепла з мінливою хмарністю. Вночі очікується від +9 до +13 градусів. В області буде схожа погодна ситуація.

Фото: погода в Києві та області на 11 жовтня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Як повідомляло РБК-Україна, Укргідрометцентр прогнозує, що після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози.

Прогноз погоди
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