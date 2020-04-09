Почти 219 тысяч пенсионеров и социально незащищенных людей получили проднаборы от "АТБ"

Министерство социальной политики распространили среди социально незащищенных категорий граждан и людей пожилого возраста почти 219 тысяч наборов с продуктами питания и товарами повседневного потребления от национального лидера ритейла - сети "АТБ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, сеть "АТБ" выделила на реализацию проекта 100 миллионов гривен. За эти средства компания предоставит представителям социально незащищенных слоев населения около 580 тысяч бесплатных наборов.

По информации "АТБ", адресатам уже доставили: в Винницкой области - 8 641 проднабор, Волынской - 4 188, Днепропетровской - 12 790, Житомирской - 10 076, Закарпатской - 2 301, Запорожской - 5 551, Ивано-Франковской - 6 362, Киевской - 14 612, Кировоградской - 20 688, Львовской - 8 671, Николаевской - 12 062, Одесской - 18 617, Полтавской - 14 719, Ровненской - 8 252, Сумской - 4 219, Тернопольской - 2 673, Харьковской - 18 791, Херсонской - 4 652, Хмельницкой - 4 675, Черкасской - 9 498, Черновицкой - 1 835, Черниговской - 9 922. На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей доставлено адресатам 10 807 и 4 253 набора соответственно.

Напомним, "АТБ" с 3 по 23 апреля предоставит сотрудникам социальных служб по всей Украине около 580 тысяч таких бесплатных наборов, в которые войдут продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее. Социальная инициатива "АТБ", касающаяся поддержки представителей социально незащищенных слоев населения и людей пожилого возраста, будет реализована в 191 городе и поселке в регионах присутствия сети.

Списки получателей бесплатных наборов для сети "АТБ" составили региональные и городские подразделения Министерства социальной политики Украины.

Кроме того, корпорация "АТБ" по просьбе Офиса президента закупила во Франции на 10 миллионов гривен 12 передовых систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также инфекционных заболеваний. Диагностические системы, позволяющие одновременно осуществлять анализ множества образцов в режиме реального времени устанавливают в Днепре, Полтаве, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове и Киеве.