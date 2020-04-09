Майже 219 тисяч пенсіонерів та соціально незахищених людей отримали проднабори від "АТБ"

Міністерство соціальної політики поширили серед соціально незахищених категорій громадян та людей похилого віку майже 219 тисяч наборів з харчами й товарами повсякденного вжитку від національного лідера рітейлу - мережі "АТБ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в компанії, мережа "АТБ" виділила на реалізацію проекту 100 мільйонів гривень. За ці кошти компанія надасть представникам соціально незахищених верств населення близько 580 тисяч безкоштовних наборів.

За інформацією "АТБ", адресатам вже доправили: у Вінницькій області - 8 641 проднабір, Волинській - 4 188, Дніпропетровській - 12 790, Житомирській - 10 076, Закарпатській - 2 301, Запорізькій - 5 551, Івано-Франківській - 6 362, Київській - 14 612, Кіровоградській - 20 688, Львівській - 8 671, Миколаївській - 12 062, Одеській - 18 617, Полтавській - 14 719, Рівненській - 8 252, Сумській - 4 219, Тернопільській - 2 673, Харківської - 18 791, Херсонській - 4 652, Хмельницькій - 4 675, Черкаській - 9 498, Чернівецькій - 1 835, Чернігівській - 9 922. На підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей доставлено адресатам 10 807 і 4 253 набору відповідно.

Нагадаємо, "АТБ" з 3 по 23 квітня надасть співробітникам соціальних служб по всій Україні близько 580 тисяч таких безкоштовних наборів, в які увійдуть продукти та товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинна олія, лимони, печиво, чай та інше. Соціальна ініціатива "АТБ", що стосується підтримки представників соціально незахищених верств населення та людей похилого віку, буде реалізована у 191 місті та селищі в регіонах присутності мережі.

Списки одержувачів безкоштовних наборів для мережі "АТБ" склали регіональні та міські підрозділи Міністерства соціальної політики України.

Крім того, корпорація "АТБ" на прохання Офісу президента закупила у Франції на 10 мільйонів гривень 12 передових систем CFX96 для оперативної діагностики COVID-19, а також інфекційних захворювань. Діагностичні системи, що дозволяють одночасно здійснювати аналіз багатьох зразків в режимі реального часу встановлюють у Дніпрі, Полтаві, Житомирі, Івано-Франківську, Львові, Сумах, Чернівцях, Херсоні, Чернігові та Києві.