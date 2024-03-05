Уже 21-й випадок. На Закарпатті з Тиси витягли тіло молодого хлопця (відео)

Правоохоронці сьогодні, 5 березня, виявили в річці Тиса тіло людини без ознак життя. Йдеться про жителя Івано-Франківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Сьогодні вранці під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Солотвино" виявив у Тисі тіло людини без ознак життя", - йдеться в заяві.

Зазначається, що до місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС і поліції.

Тіло дістали з води. Загиблим виявився житель Івано-Франківської області 2002 року народження.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, це вже 21 випадок виявлення загибелі людини під час спроби переплиття річки, якою проходить кордон із Румунією.

"Популярний" маршрут

За даними ДПСУ, глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.

Також повідомлялось, що річка Тиса у Закарпатській області, яку українці часто використовують для незаконного перетину кордону з Румунією, суттєво піднялася. Прикордонники застерігають від подібних вчинків.