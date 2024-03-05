Уже 21-й случай. На Закарпатье из Тисы вытащили тело молодого парня (видео)

Правоохранители сегодня, 5 марта, обнаружили в реке Тиса тело человека без признаков жизни. Речь идет о жителе Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Сегодня утром во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд отделения "Солотвино" обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни", - говорится в заявлении.

Отмечается, что к месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.

Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, это уже 21 случай обнаружения гибели человека при попытке переплытия реки, по которой проходит граница с Румынией.

"Популярный" маршрут

По данным ГПСУ, глубина реки Тиса, по которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

Также сообщалось, что река Тиса в Закарпатской области, которую украинцы часто используют для незаконного пересечения границы с Румынией, существенно поднялась. Пограничники предостерегают от подобных поступков.