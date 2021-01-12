ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

До -21 мороза: синоптики предупредили о похолодании в Киеве

Автор: Андрей Козловский

В Киеве 15 и 16 января ожидается значительное снижение температуры. Столбики термометров в этот период опустятся до -21 градуса.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, на выходные в Киеве температура воздуха будет составлять от -13 до -18 градусов, местами она опустится до -21. Днем температура воздуха будет в пределах -11 -16 градусов.

В ведомстве также отмечают, что 17 и 18 января такой мороз может удержаться.

Напомним, завтра в Украине ожидается значительное ухудшение погоды, будут снегопады и штормовой ветер. Синоптики предупреждают, что может выпасть до 15 сантиметров снега.

Также синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января. В страну идут морозы и мокрый снег.

Сегодня же на юго-восточной части Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от -2 до +4, а ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода