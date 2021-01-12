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До -21 морозу: синоптики попередили про похолодання у Києві

Автор: Андрій Козловський

У Києві 15 та 16 січня очікується значне зниження температури. Стовпчики термометрів у цей період опустяться до -21 градусу.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, на вихідні у Києві температура повітря буде становити від -13 до -18 градусів, місцями вона опуститься до -21. Вдень температура повітря буде в межах -11 -16 градусів.

У відомстві також зазначають, що 17 та 18 січня мороз може утриматись.

Нагадаємо, завтра в Україні очікується значне погіршення погоди, будуть снігопади та штормовий вітер. Синоптики попереджають, що може випасти до 15 сантиметрів снігу.

Також синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня. В країну йдуть морози та мокрий сніг.

Сьогодні ж на південно-східній частині України очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від -2 до +4, а вночі на всій території країни спостерігатимуться заморозки.

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