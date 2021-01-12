ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Снег с дождем в двух областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 12 января 2021 08:00
Снег с дождем в двух областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня
Фото: девушка закрывает лицо от снега (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 12 января, на юго-восточной части Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от -2 до +4, а ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня мокрый снег укроет Запорожскую и Херсонскую области. Во всех остальных областях будет пасмурно и без осадков.

В западных регионах температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4, а ночью от -5 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -2 до +1, а ночью столбики термометров покажут -5 -2 градуса.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах -1 +4, а ночью она ожидается от -5 до +1.

Снег с дождем в двух областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет пасмурно и сухо. Температура воздуха днем ожидается от -2 до +1, а ночью от -6 до -2.

Снег с дождем в двух областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине до конца недели резко изменится. Синоптики прогнозируют снег.

Кроме того, в Украине с 15 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов. Однако снега синоптики не ожидают.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь