До 2030 року РФ планує мільйон операторів дронів: розвідка попереджає про мілітаризацію дітей

У Росії продовжується масштабна мілітаризація освіти. Учнів 8-9 класів навчають керувати безпілотниками, які, за офіційною версією, мають допомогти сформувати "розуміння сучасного бойового досвіду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Як повідомили у розвідці, запущена у 2023 році програма фактично готує російських дітей до участі у війнах, де дрони застосовують для розвідки та ударів.
За інформацією розвідки, лише у 2024 році Росія закупила 18 тисяч дронів для 500 шкіл, витративши на це 8,38 млрд рублів. До 2030 року Кремль планує забезпечити безпілотниками майже п’ять тисяч шкіл і сотні коледжів, а також підготувати мільйон "фахівців" із безпілотних систем.
На базі коледжів створюють спеціалізовані центри з класами, полігонами та зонами 3D-друку, де, серед іншого, навчають і "бойових аспектів".
У вересні 2024 року було видано і перший офіційний посібник з вивчення безпілотних авіаційних систем, підготовлений за участі групи "Геоскан", пов’язаної з фондом дочки Путіна Катерини Тихонової.
"Ця ініціатива відображає системний курс кремля на мілітаризацію освіти в умовах агресії проти України. Замість мирних навичок, російські діти опановують технології вбивств, що порушує конвенції про права дитини та формує покоління, готове до ескалації конфліктів", - резюмували у розвідці.
