К 2030 году РФ планирует миллион операторов дронов: разведка предупреждает о милитаризации детей

Как сообщили в разведке, запущенная в 2023 году программа фактически готовит российских детей к участию в войнах, где дроны применяют для разведки и ударов.

По информации разведки, только в 2024 году Россия закупила 18 тысяч дронов для 500 школ, потратив на это 8,38 млрд рублей. К 2030 году Кремль планирует обеспечить беспилотниками почти пять тысяч школ и сотни колледжей, а также подготовить миллион "специалистов" по беспилотным системам.

На базе колледжей создаются специализированные центры с классами, полигонами и зонами 3D-печати, где, среди прочего, обучают и "боевым аспектам".

В сентябре 2024 года было издано и первое официальное пособие по изучению беспилотных авиационных систем, подготовленное при участии группы "Геоскан", связанной с фондом дочери Путина Екатерины Тихоновой.

"Эта инициатива отражает системный курс кремля на милитаризацию образования в условиях агрессии против Украины. Вместо мирных навыков, российские дети овладевают технологиями убийств, что нарушает конвенции о правах ребенка и формирует поколение, готовое к эскалации конфликтов", - резюмировали в разведке.