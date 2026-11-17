Скільки стажу потрібно у 2027 році

Від тривалості страхового стажу залежить, у якому віці людина зможе вийти на пенсію: у 60, 63 чи 65 років.

У 2027 році після досягнення 60 років потрібно мати не менше 34 років стажу. У 63 роки - не менше 24 років, а у 65 років - не менше 15 років.

Яка вимога діє для тих, кому 60 виповнилося у 2026 році

Роз’яснення з’явилося у відповідь на запитання людини, якій 60 років виповнилося 30 жовтня 2026 року. Вона планує звернутися по пенсію у січні 2027 року.

Необхідний стаж визначають на дату, коли людина досягла певного віку. Це передбачає стаття 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

“Тобто, якщо ви звернетесь за призначенням пенсії у січні 2027 року, то для її призначення вам потрібно мати 33 роки страхового стажу”, - зазначили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, пенсію раніше 60 років можуть оформити люди зі стажем на важких і шкідливих роботах.

За Списком № 1 її призначають після 50 років, а за Списком № 2 - після 55 років.