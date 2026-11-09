2026 рік може увійти до четвірки найспекотніших за всю історію спостережень, - звіт ООН

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), із січня до вересня середня температура на планеті була на 1,47 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень. Упродовж наступних місяців показник може зрости ще більше через потужне явище Ель-Ніньо.

У звіті зазначається, що всі останні 12 років, включно з 2026-м, увійшли до переліку 12 найтепліших за весь період спостережень, який розпочався приблизно у 1850 році.

Кліматична служба Європейського Союзу Copernicus також прогнозує, що 2026 рік майже напевно стане другим календарним роком після 2024-го, коли середня температура перевищить позначку у 1,5 градуса порівняно з доіндустріальним рівнем. Саме такий поріг визначений у Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

Океани та рівень моря встановлюють рекорди

Наслідки глобального потепління помітні не лише за температурними показниками повітря. За даними ВМО, океани продовжують накопичувати тепло, а їхня температура цього року перевищила рекордні показники 2025 року.

Також у 2026 році середній глобальний рівень моря досяг нового максимуму. Це пов'язано з таненням льодовиків і льодових щитів, а також розширенням морської води під час нагрівання.

Керівник відділу кліматичної інформації ВМО Джон Кеннеді зазначив, що всі основні кліматичні показники вказують на одну тенденцію: тепло, яке накопичується через парникові гази, впливає на океани, атмосферу, льодовий покрив і рівень моря.

Нові дані оприлюднили напередодні чергового раунду міжнародних кліматичних переговорів, який відбудеться в Туреччині з 9 до 20 листопада.

