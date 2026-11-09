2026 может войти в четверку самых жарких за всю историю наблюдений, - отчет ООН

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с января по сентябрь средняя температура на планете была на 1,47 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В течение следующих месяцев показатель может возрасти еще больше из-за мощного явления Эль-Ниньо.

В отчете отмечается, что все последние 12 лет, включая 2026-й, вошли в перечень 12 самых теплых за весь период наблюдений, который начался примерно в 1850 году.

Климатическая служба Европейского Союза Copernicus также прогнозирует, что 2026 почти наверняка станет вторым календарным годом после 2024-го, когда средняя температура превысит отметку в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Именно такой порог определен в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Океаны и уровень моря устанавливают рекорды

Последствия глобального потепления заметны не только по температурным показателям воздуха. По данным ВМО, океаны продолжают накапливать тепло, а их температура в этом году превысила рекордные показатели 2025 года.

Также в 2026 году средний глобальный уровень моря достиг нового максимума. Это связано с таянием ледников и ледовых щитов, а также расширением морской воды при нагревании.

Руководитель отдела климатической информации ВМО Джон Кеннеди отметил, что все основные климатические показатели указывают на одну тенденцию: накапливающееся через парниковые газы тепло влияет на океаны, атмосферу, ледовый покров и уровень моря.

Новые данные обнародовали в преддверии очередного раунда международных климатических переговоров, который состоится в Турции с 9 по 20 ноября.