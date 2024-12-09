У 2025 році на вимогу ЄС Рада ухвалить низку законів для житлової сфери, - Шуляк

Вона зазначила, що у поточному році до векторів законотворчої діяльності додався план Ukraine Facility - програма ЄС, за якою Україна до 2027 року отримає фінансову допомогу у 50 млрд євро. Але для цього слід провести ряд важливих реформ у всіх сферах життя країни. Особливо тих, що узгоджуються з стандартами Євросоюзу.

"Надважливо, щоб мешканців громад залучали до ухвалення рішень на всіх рівнях місцевого самоврядування. Це один з чотирьох важливих принципів, на яких має базуватися відновлення України. Таку думку озвучили представники міжнародної спільноти, які взяли участь у нещодавних публічних консультаціях на тему законодавчої рамки відновлення", - зазначила Шуляк.

Вона підкреслила, що одну з ініціатив, направлених на це - законопроєкт №7283, Парламент вже ухвалив і наразі він знаходиться на підписі у Президента. Законопроєкт передбачає запровадження для мешканців громад кілька ефективних інструментів народовладдя.

Завдяки ним вони зможуть безпосередньо впливати і ухвалювати рішення про те, яким повинен бути устрій і розвиток їхньої громади. Зокрема, в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету. Натомість місцевих депутатів зобов'язують перед ними постійно звітувати.

"Ще один важливий пункт ухваленого законопроекту - обовʼязковість для громад створення або оновлення статуту територіальної громади. У відповідності до закону, це потрібно зробити до 1 січня 2027 року. Втім деякі громади вже почали робити це добровільно", - повідомила голова комітету місцевого самоврядування.

За її словами, йдеться, зокрема, про Полтавську громаду, яка на початку 2024 року затвердила нову редакцію Статуту. Попередній Статут був затверджений 23 роки тому й не відповідав децентралізаційний реформі. Новий документ діє як для Полтави, так і для 55 сіл, які увійшли до територіальної громади. Новий Статут надає жителям всієї громади більше можливостей для громадського контролю рішень міської ради та закріплює форми звітування за свою діяльність депутатів, секретаря, міського голови та виконавчих органів.

Шуляк також додала, що ухвалення деяких законодавчих ініціатив, що були заплановані на 2024 рік, довелося перенести на наступний. Для більшості з них дороговказом лишається саме Ukraine Facility. Так, до першого кварталу 2025 року Парламенту потрібно ухвалили законопроєкт про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування - №4298.

Крім цього, у наступному році необхідно напрацювати і ухвалити законопроєкт про розподіл повноважень між центральними і місцевими органами влади. Шуляк наголосила - згідно з Ukraine Facility дедлайном для нього є 1 квартал 2026 року, тож є сподівання, що у Парламенті з цим не зволікатимуть.

Парламентарка додала, що оскільки у серпні поточного року була ухвалена оновлена стратегія регіонального розвитку (ДСРР), у наступному році потрібно створити план заходів по ній.

Крім цього, підкреслила Шуляк, надважливе завдання для парламенту на 2025 рік - нове законодавство для житлової сфери. Парламент ухвалить у наступному році щонайменше 2 законопроєкти у цій царині, повідомила Шуляк.

"Один з них - рамковий законопроєкт щодо основних засад житлової політики. Другий впроваджуватиме головні нормативи для створення в Україні так званого соціального житла. Наші зусилля у цьому напрямку будуть направлені на те, щоб зруйнувати неймовірно застарілий Житловий Кодекс, який створювався ще за радянських часів і по суті запровадити нові правила гри на житловому ринку", - підсумувала Шуляк.