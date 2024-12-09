В 2025 году по требованию ЕС Рада примет ряд законов для жилищной сферы, - Шуляк

Она отметила, что в текущем году к векторам законотворческой деятельности добавился план Ukraine Facility – программа ЕС, по которой Украина к 2027 году получит финансовую помощь в 50 млрд евро. Но для этого следует провести ряд важных реформ во всех областях жизни страны. Особенно согласующихся со стандартами Евросоюза.

"Очень важно, чтобы жителей общин привлекали к принятию решений на всех уровнях местного самоуправления. Это один из четырех важных принципов, на которых должно базироваться восстановление Украины. Такое мнение озвучили представители международного сообщества, которые приняли участие в недавних публичных консультациях на тему законодательной рамки восстановления" , – отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что одну из инициатив, направленных на это – законопроект №7283, Парламент уже принял и сейчас он находится на подписи у Президента. Законопроект предусматривает введение для жителей общин нескольких эффективных инструментов народовластия.

Благодаря им они смогут напрямую влиять и принимать решения о том, каким должно быть устройство и развитие их общества. В частности, в вопросах формирования и распределения местного бюджета. Вместо этого местных депутатов обязывают перед ними постоянно отчитываться.

"Еще один важный пункт принятого законопроекта - обязательность для общин создания или обновления устава территориального общества. В соответствии с законом, это нужно сделать до 1 января 2027 года. Впрочем, некоторые общины уже начали делать это добровольно", - сообщила председатель комитета местного самоуправления.

По ее словам, речь идет, в частности, о Полтавской общине, которая в начале 2024 года утвердила новую редакцию Устава. Предыдущий Устав был утвержден 23 года назад и не соответствовал децентрализационной реформе. к территориальной общине. Новый Устав предоставляет жителям всего общества больше возможностей для общественного контроля решений городского совета и закрепляет формы отчетности о своей деятельности депутатов, секретаря, городского головы и исполнительных органов.

Шуляк также добавила, что принятие некоторых законодательных инициатив, запланированных на 2024 год, пришлось перенести на следующий. Для большинства из них указателем остается именно Ukraine Facility. Так, к первому кварталу 2025 года Парламенту нужно приняли законопроект о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления - №4298.

Кроме того, в следующем году необходимо наработать и принять законопроект о распределении полномочий между центральными и местными органами власти. Шуляк подчеркнула - согласно Ukraine Facility дедлайн для него является 1 квартал 2026 года, поэтому есть надежда, что в Парламенте с этим не будут медлить.

Парламентарий добавила, что поскольку в августе текущего года была принята обновленная стратегия регионального развития (ГСРР), в следующем году следует создать план мероприятий по ней.

Кроме этого, подчеркнула Шуляк, важнейшая задача для парламента на 2025 год – новое законодательство для жилищной сферы. Парламент примет в следующем году по меньшей мере 2 законопроекта в этой области, сообщила Шуляк.

"Один из них - рамочный законопроект по основам жилищной политики. Второй будет внедрять главные нормативы для создания в Украине так называемого социального жилья. Наши усилия в этом направлении будут направлены на то, чтобы разрушить невероятно устаревший Жилищный Кодекс, создававшийся еще в советское время и по существу ввести новые правила игры на жилищном рынке", - подытожила Шуляк.