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У 2025 році РФ зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС, - Сибіга

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Вже у 2025 році Росія зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж всі країни ЄС. Так станеться, якщо не буде відповідних реагувань чи запобігань.

Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті", - сказав Сибіга.

Міністр додав, що вже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. Він уточнив, що в першу чергу має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомогає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою.

"Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо, тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія поступово нарощує активність атак "Шахедами". Він зазначимо, що країна-агресор досі має смогу використовувати західні компоненти, тому санкції мають посилюватись.

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Російська ФедераціяАндрій СибігаВійна в Україні