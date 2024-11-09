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В 2025 году РФ сможет производить на 30% больше артснарядов, чем ЕС, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже в 2025 г. Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС. Так произойдет, если не будет соответствующих реагирований или предотвращений.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"По данным украинской разведки, в следующем году, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза вместе взятые", - сказал Сибига.

Министр добавил, что уже сейчас нужно стратегически осмысливать это и стратегически предотвращать. Он уточнил, что в первую очередь подразумевает так называемый теневой флот, который даже сейчас помогает России в обход санкций продолжать торговлю энергоносителями и нефтью.

"Поэтому очень важно, чтобы дальнейшие ужесточения санкционной политики Евросоюза, наших партнеров, фокусировались также и на этом аспекте", - резюмировал Сибига.

Напомним, неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постепенно наращивает активность атак "Шахедами". Он отметим, что страна-агрессор до сих пор имеет смогу использовать западные компоненты, поэтому санкции должны усиливаться.

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