У 2025 році ДТЕК виготовив 2 нових комбайни для стабільного вуглевидобутку

Зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують забезпечувати українські шахти необхідним для вуглевидобутку обладнанням.

Зокрема, у січні – лютому цього року машинобудівники виготовили та відремонтували майже 505 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких – два нові комбайни для проведення гірничих виробок.

Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів понад 330 тисячами запчастин та комплектуючих.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова виготовив 1 млн запчастин та 11 нових комбайнів для проходження зими.