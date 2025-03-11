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В 2025 году ДТЭК изготовил 2 новых комбайна для стабильной угледобычи

Фото: ДТЭК изготовил 2 новых комбайна для стабильной угледобычи (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

С начала года машиностроители ДТЭК изготовили 2 новых проходческих комбайна и 330 тысяч запчастей для шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают обеспечивать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием.

В частности, в январе - феврале этого года машиностроители изготовили и отремонтировали почти 505 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - два новых комбайна для проведения горных выработок.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров более 330 тысячами запчастей и комплектующих.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова изготовил 1 млн запчастей и 11 новых комбайнов для прохождения зимы.

 

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