ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 03:56
До 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські миротворці до 2025 року покинуть Нагірний Карабах, що пов'язано із закінченням раніше укладеної угоди між країнами.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців у Карабаху, Ердоган зазначив, що згідно з договором російські миротворці залишатимуться в зазначених місцях у Карабаху до 2025 року, а до 2025 року Росія залишить ці місця.

"Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - наголосив президент Туреччини.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Збройний конфлікт у Нагірному Карабаху триває понад 30 років. При розпаді Радянського Союзу його територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською республікою.

У квітні в США представники Єревану та Баку провели новий раунд переговорів. У середині травня сторони домовилися відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

А в травні влада Вірменії заявила про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах.

Про який світ намагаються домовитися Єреван та Азербайджан, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Нагорный Карабах Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО
Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО