За 2025 рік Київ надав 70 млн грн допомоги родинам, чиє житло постраждало від обстрілів, - КМДА

Лише за 7 місяців цього року близько 7 тисяч кияни, чиї домівки постраждали від обстрілів, отримали допомогу на суму майже 70 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"З початку 2025 року 6 687 киян, чиї домівки постраждали від обстрілів, отримали допомогу на загальну суму 66,87 млн грн. Якщо порівняти 2023 та 2024 роки з незакінченим ще 2025-м, то цього року ми виплатили вдвічі більше, ніж за 2 останні роки. Це говорить про кількість зруйнованого житла і про масштаб потреби", - зазначила Марина Хонда, заступниця голови КМДА Віталія Кличка.

Зокрема, у 2025 році надаються такі види матеріальної допомоги: 10 000 грн - одноразово, вже отримали понад 6 тис. осіб (майже 67 млн грн); 20 000 грн - щомісячно, на строк до 12 місяців, призначено 248 мешканцям столиці; 40 000 грн - на оплату оренди житла, виплачено 468 родинам (понад 18 млн грн).

Право на отримання допомоги мають власники житла, пошкодженого або зруйнованого після 24 лютого 2022 року, яке на момент звернення не відновили, за умови відсутності іншого житла в Києві та ненадання державної компенсації.

Заяви на отримання грошової компенсації в розмірі 20 000 грн подаються через Центри надання адміністративних послуг м. Києва. Заяви на виплату 10 000 грн та 40 000 грн приймають районні державні адміністрації.

Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА спільно з РДА забезпечують оперативний розгляд звернень і своєчасне надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям столиці.

Перелік необхідних документів доступний за посиланням.