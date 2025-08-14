За 2025 год Киев предоставил 70 млн грн помощи семьям, чье жилье пострадало от обстрелов, - КГГА

Только за 7 месяцев этого года около 7 тысяч киевлян, чьи дома пострадали от обстрелов, получили помощь на сумму почти 70 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"С начала 2025 года 6 687 киевлян, чьи дома пострадали от обстрелов, получили помощь на общую сумму 66,87 млн грн. Если сравнить 2023 и 2024 годы с незаконченным еще 2025-м, то в этом году мы выплатили вдвое больше, чем за 2 последних года. Это говорит о количестве разрушенного жилья и о масштабе потребности", - отметила Марина Хонда, заместитель председателя КГГА Виталия Кличко.

В частности, в 2025 году предоставляются следующие виды материальной помощи: 10 000 грн - единовременно, уже получили более 6 тыс. человек (почти 67 млн грн); 20 000 грн - ежемесячно, на срок до 12 месяцев, назначено 248 жителям столицы; 40 000 грн - на оплату аренды жилья, выплачено 468 семьям (более 18 млн грн).

Право на получение помощи имеют владельцы жилья, поврежденного или разрушенного после 24 февраля 2022 года, которое на момент обращения не восстановили, при условии отсутствия другого жилья в Киеве и непредоставления государственной компенсации.

Заявления на получение денежной компенсации в размере 20 000 грн подаются через Центры предоставления административных услуг г. Киева. Киева. Заявления на выплату 10 000 грн и 40 000 грн принимают районные государственные администрации.

Департамент социальной и ветеранской политики КГГА совместно с РГА обеспечивают оперативное рассмотрение обращений и своевременное предоставление материальной помощи пострадавшим жителям столицы.

Перечень необходимых документов доступен по ссылке.