У 2024 році "Укрзалізниця" наростила обсяг вантажів на 18%

За підсумками роботи у минулому році, "Укрзалізниця" перевезла 174,93 млн тонн вантажів - це на 26,5 млн тонн, або на 17,9% більше, ніж у 2023 році.

Про це заявив заступник директора Департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

"Це найкращий річний показник обсягу перевезення вантажів залізничним транспортом за воєнний час, досягнутий завдяки розблокуванню експорту товарів через порти Великої Одеси", - відзначив він.

Щодо структури експортних перевезень, то найбільше (40%) Укрзалізниця перевезла зернових. На другому місці – 39% - руда залізна і марганцева, на третьому - чорні метали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Укрзалізниця отримала за 3 квартали 2024 року 1,7 млрд грн чистого прибутку. Це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні. Але УЗ суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.