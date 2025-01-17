В 2024 году "Укрзализныця" нарастила объем грузов на 18% в 2024 году

По итогам работы в прошлом году, "Укрзализныця" перевезла 174,93 млн тонн грузов - это на 26,5 млн тонн, или на 17,9% больше, чем в 2023 году.

Об этом заявил заместитель директора Департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

"Это лучший годовой показатель объема перевозки грузов железнодорожным транспортом за военное время, достигнутый благодаря разблокированию экспорта товаров через порты Большой Одессы", - отметил он.

Что касается структуры экспортных перевозок, то больше всего (40%) Укрзализныця перевезла зерновых. На втором месте - 39% - руда железная и марганцевая, на третьем - черные металлы.

Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця получила за 3 квартала 2024 года 1,7 млрд грн чистой прибыли. Это, по мнению экспертов рынка, позволяет компании удержать тариф на грузы на текущем уровне. Но УЗ существенно увеличила операционные расходы, и из-за этого инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес-ассоциации раскритиковали это решение и предупредили о значительных рисках для экономики, которые оно несет. Так, завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек. А в Дунайском пароходстве заявили об опасности остановки флота в случае повышения тарифа.