UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У 2024 році ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для підтримки енергосистеми

Фото: ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для підтримки енергосистеми  (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З початку цього року шахтарі ДТЕК ввели в роботу 11 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що підприємства ДТЕК продовжують посилено готуватися до наступного опалювального сезону. Енергетики ремонтують та відновлюють ТЕС, а шахтарі підтримують необхідні для роботи електростанцій запаси палива. 

Загалом у січні-липні цього року шахтарі ДТЕК Енерго вже ввели в роботу 11 нових вугільних лав. Це дозволяє забезпечувати накопичити достатні запаси до зими. 

"Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених та зруйнованих атаками потужностей ТЕС. А шахтарі роблять все можливе, щоб ці потужності мали достатні запаси палива для покриття літніх та зимових піків споживання електрики. Для цього реалізуємо план на цей рік – ввести в роботу 27 нових лав: 11 вже ввели, ще 16 плануємо у серпні - грудні", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. 

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова 41 раз підіймали теплоелектростанції "з нуля" після масованих обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК