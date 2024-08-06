В 2024 году ДТЭК запустил 11 новых угольных рядов для поддержки энергосистемы

Отмечается, что предприятия ДТЭК продолжают усиленно готовиться к следующему отопительному сезону. Энергетики ремонтируют и восстанавливают ТЭС, а шахтеры поддерживают запасы топлива, необходимые для работы электростанций.

Всего в январе-июле этого года шахтеры ДТЭК Энерго уже ввели в работу 11 новых угольных рядов. Это позволяет обеспечивать накопление достаточных запасов до зимы.

"Энергетики работают над скорейшим восстановлением поврежденных и разрушенных атаками мощностей ТЭС. А шахтеры делают все возможное, чтобы эти мощности имели достаточные запасы топлива для покрытия летних и зимних пиков потребления электричества. Для этого реализуем план на этот год - ввести в работу 27 новых рядов: 11 уже ввели, еще 16 планируем в августе - декабре", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК Рината Ахметова 41 раз поднимали теплоэлектростанции "с нуля" после массированных обстрелов.