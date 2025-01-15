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У 2024 році ДТЕК інвестував 11 млрд грн у ремонти ТЕС після атак і видобуток вугілля

Середа 15 січня 2025 17:40
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У 2024 році ДТЕК інвестував 11 млрд грн у ремонти ТЕС після атак і видобуток вугілля Фото: ДТЕК інвестував 11 млрд грн у ремонти ТЕС після атак і видобуток вугілля (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

У 2024 році компанія ДТЕК інвестувала близько 11 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після російських атак, а також у підтримку стабільного вуглевидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, за підсумками року інвестиції компанії у ремонти та відновлення теплоелектростанцій склали понад 3 млрд грн. Це дозволило напередодні зими відновити понад половину потужностей ТЕС, що були зруйновані внаслідок атак весни – літа 2024 року. Проте, масовані атаки у листопаді – грудні минулого року спричинили нові серйозні руйнування та пошкодження.

Водночас інвестиції у видобуток вугілля за 2024 рік склали близько 7,5 млрд грн, завдяки чому вдалося підтримувати необхідні для потреб теплової генерації запаси палива протягом року.

Зазначається, що інвестиції були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

"Спрямовуємо усі можливі і доступні ресурси, щоб теплова генерація, і українська енергосистема могли стабільно працювати в умовах атак ворога. Для цього за минулий рік загалом інвестували в ТЕС і шахти близько 11 млрд грн власних коштів", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні понад 200 разів.

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