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В 2024 году ДТЭК инвестировал 11 млрд грн в ремонты ТЭС после атак и добычу угля

Среда 15 января 2025 17:40
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В 2024 году ДТЭК инвестировал 11 млрд грн в ремонты ТЭС после атак и добычу угля Фото: ДТЭК инвестировал 11 млрд грн в ремонты ТЭС после атак и добычу угля (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

В 2024 году компания ДТЭК инвестировала около 11 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после российских атак, а также в поддержку стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, по итогам года инвестиции компании в ремонты и восстановление теплоэлектростанций составили более 3 млрд грн. Это позволило накануне зимы восстановить более половины мощностей ТЭС, которые были разрушены в результате атак весны - лета 2024 года. Однако, массированные атаки в ноябре - декабре прошлого года вызвали новые серьезные разрушения и повреждения.

В то же время инвестиции в добычу угля за 2024 год составили около 7,5 млрд грн, благодаря чему удалось поддерживать необходимые для нужд тепловой генерации запасы топлива в течение года.

Отмечается, что инвестиции были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

"Направляем все возможные и доступные ресурсы, чтобы тепловая генерация, и украинская энергосистема могли стабильно работать в условиях атак врага. Для этого за прошлый год в целом инвестировали в ТЭС и шахты около 11 млрд грн собственных средств", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 200 раз.

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