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У 2023 році українці збільшили борги за світло більш ніж у два рази

Фото: у 2023 році українці збільшили борги за світло більш ніж у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У 2023 році борги населення за спожиту електроенергію збільшились на 7,7 млрд грн до 15 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

"За майже два роки повномасштабної війни українці заборгували за електроенергію 15 млрд грн. Понад половину, або 7,7 млрд грн, - за не найгірший минулий рік. Що важливо, динаміка погіршується, а можливості покривати ці борги падають", - йдеться в статті.

Зазначається, що заборгованість розподіляється не рівномірно. Наприклад 2,2% від столичних боржників сформували 43% від загальної заборгованості у Києві.

При цьому ситуація з обладнанням дуже складна. Зокрема, енергоблоки теплових електростанцій, які в терміновому порядку ремонтували після минулорічних атак на енергоінфраструктуру, зараз можуть виходити у аварійні ремонти через ступінь їх пошкоджень.

Наголошується, що загалом за два роки дії заборони на відключення споживачів борги за ЖКП майже потроїлися збільшившись з 80 до 240 млрд грн.

"Рішення скасувати мораторій непросте, але необхідне, і запроваджене швидше пізно, ніж рано. Постачальники обіцяють щадний режим, комфортні реструктуризації та жодних колекторів", - резюмували у матеріалі.

нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що від розрахунків за світло залежить швидкість відновлення енергосистеми.

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Електроенергія