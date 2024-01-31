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В 2023 году украинцы увеличили долги за свет более чем в два раза

Фото: в 2023 году украинцы увеличили долги за свет более чем в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В 2023 году долги населения за потребленную электроэнергию увеличились на 7,7 млрд. грн. до 15 млрд. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

"За почти два года полномасштабной войны украинцы задолжали за электроэнергию 15 млрд грн. Более половины, или 7,7 млрд грн, - за не самый плохой прошлый год. Что важно, динамика ухудшается, а возможности покрывать эти долги падают", - говорится в статье .

Указывается, что задолженность распределяется не равномерно. Например, 2,2% от столичных должников сформировали 43% от общей задолженности в Киеве.

При этом ситуация с оборудованием очень сложна. В частности, энергоблоки тепловых электростанций, которые в срочном порядке ремонтировали после прошлогодних атак на энергоинфраструктуру, сейчас могут выходить в аварийные ремонты из-за степени их повреждения.

Отмечается, что за два года действия запрета на отключение потребителей долги за ЖКУ почти утроились увеличившись с 80 до 240 млрд грн.

"Решение отменить мораторий непростое, но необходимое и введенное скорее поздно, чем рано. Поставщики обещают щадящий режим, комфортные реструктуризации и никаких коллекторов", - резюмировали в материале.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что от расчетов за свет зависит скорость восстановления энергосистемы.

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Электроэнергия