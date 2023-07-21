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У 2023 році в українські підземки закачано 2,5 млрд куб. м газу, - Чернишов

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П'ятниця 21 липня 2023 11:21
У 2023 році в українські підземки закачано 2,5 млрд куб. м газу, - Чернишов Фото: у 2023 році в українські підземки закачано 2,5 млрд куб. м газу (naftogaz.com)
Автор: Юлія Бойко

Станом на 19 липня 2023 року в українських підземних сховищах вже зберігається 11,7 млрд куб. м газу, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАК "Нафтогаз".

"Від старту сезону закачування в 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж в липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", - повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він також додав, що це дуже хороший результат, враховуючи, що споживання газу в ІІ кварталі 2023 року збільшилось відносно аналогічного періоду 2022 року на 13%.

"Зростання рівня споживання газу спричинено багатьма чинниками, у тому числі поступовим відновленням економіки нашої країни. Але, як ми бачимо за наявними даними, нам все одно вдається досягати всіх поставлених цілей у межах підготовки до наступної зими", - додав Чернишов.

Нагадуємо, що впродовж наступного опалювального сезону ціна на газ для населення від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

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