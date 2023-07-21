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В 2023 году в украинские подземки закачано 2,5 млрд куб. м газа, - Чернышев

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Пятница 21 июля 2023 11:21
В 2023 году в украинские подземки закачано 2,5 млрд куб. м газа, - Чернышев Фото: в 2023 году в украинские подземки закачано 2,5 млрд куб. м газа (naftogaz.com)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на 19 июля 2023 г. в украинских подземных хранилищах уже хранится 11,7 млрд куб. м газа, этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАК "Нафтогаз".

"От старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд куб. м газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану, к тому же в июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Он также добавил, что это очень хороший результат, учитывая, что потребление газа во ІІ квартале 2023 года увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 13%.

"Рост уровня потребления газа вызван многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны. Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме", - добавил Чернышев.

Напомним, что в течение следующего отопительного сезона цена на газ для населения от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" останется неизменной и будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

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