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Не в 2023 году: в Кабмине рассказали, когда Украина может рассчитывать на членство в ЕС

Новина українською →
Киев, Пятница 24 июня 2022 11:55
Не в 2023 году: в Кабмине рассказали, когда Украина может рассчитывать на членство в ЕС Фото: на полноценное вступление Украины в ЕС может уйти семь лет (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

На вступление Украины в Европейский союз может уйти семь лет. Поскольку для этого необходимо имплементировать большой массив законодательства ЕС.

Об этом заявила гендиректор правительственного офиса по координации евроинтеграции Наталья Форсюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Считаю, что нет (шансов вступить в ЕС в 2023 году, - ред.). Это невозможно процедурно, не потому что Украина не справится. По анализу, семь лет - это очень хорошо. Я думаю, что исходить надо из этого", - заявила она.

Форсюк объяснила, что процедура вступления в ЕС будет длительной, поскольку надо выполнить рекомендации из вывода Еврокомиссии. По ее словам, по всем условиям у Украины есть прогресс - их надо выполнить, а не начинать что-то заново.

Форсюк добавила, что после этого страны ЕС должны поддержать открытие переговоров с Украиной, а Киев - начать имплементировать законодательство Евросоюза, что является длительной процедурой.

"Раньше этого времени - очень маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нам надо не только принять, а и имплементировать в нашу повседневную жизнь. То есть мы должны полностью жить по законам Европы - экономически, политически, судебно. Это не может случиться за год", - подчеркнула она.

Напомним, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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