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Не у 2023 році: у Кабміні розповіли, коли Україна може розраховувати на членство в ЄС

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 11:55
Не у 2023 році: у Кабміні розповіли, коли Україна може розраховувати на членство в ЄС Фото: на повноцінний вступ України в ЄС може піти сім років (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

На вступ України до Європейського Союзу може піти сім років. Оскільки для цього необхідно імплементувати великий масив законодавства ЄС.

Про це заявила гендиректор Урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Вважаю, що немає (шансів вступити в ЄС в 2023 році, - ред.). Це неможливо процедурно, нетому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.

Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки треба виконати рекомендації з виведення Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами в України є прогрес - їх треба виконати, а не починати щось заново.

Форсюк додала, що після цього країни ЄС повинні підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.

"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

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