У 2022 році температура Світового океану спричинила екстремальну погоду: що відомо

У 2022 році спека Світового океану знову досягла рекордного рівня, що спричинило екстремальну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначає видання, у 2022 році Cвітовий океан був найтеплішим за всю історію спостережень, що є тривожною ознакою кліматичної кризи, спричиненої тим, що люди викачують в атмосферу гази, які вловлюють тепло.

Дослідження, проведене міжнародною командою вчених із 16 інститутів по всьому світу, засвідчило, що для океанів п’ять з шести останніх років були найспекотнішими і що швидкість, з якою океани нагріваються, стає дедалі більшою.

"Результати тривожні. Стан наших океанів може виміряти здоров’я світу, і, судячи з оновлених океанічних спостережень… нам потрібен лікар. З погляду енергії, кількість тепла, доданого до океанів у 2022 році, еквівалентна 100-разовому загальному минулорічному світовому виробництву електроенергії", - заявила команда вчених.

Згідно з дослідженням, з 1970 року понад 90% надлишкового тепла планети йшло в океани. Вчені заявили, що тенденція глобального довгострокового потепління є настільки стійкою та міцною, що рекорди встановлюються щороку.

"Поки ми не досягнемо нульових чистих викидів, нагрівання триватиме, і ми продовжуватимемо бити рекорди вмісту тепла в океані, як це було цьогоріч. Краща обізнаність і розуміння океанів є основою для дій по боротьбі зі зміною клімату", - сказав Майкл Манн, професор університету Пенсільванії.



На думку вчених, пише CNN, потепління океанів має серйозний вплив на життя мільйонів людей. Вони зумовлюють негоду для створення більш потужних штормів, ураганів та інтенсивних опадів і полегшують швидке посилення штормів, як це сталося, наприклад, з ураганом "Ян", який обрушився на Кариби та Флориду наприкінці вересня торік.

Потепління також є ключовим фактором підвищення рівня моря, оскільки додаткове тепло спричиняє розширення океанів. Коли вода стає теплішою, її молекули рухаються швидше і більше розтікаються, що збільшує її об’єм. Це призводить до інтенсивнішої берегової ерозії та штормових хвиль, як, наприклад, коли ураган "Ніколь" обрушився на район Дейтона-Біч у Флориді в листопаді 2022-го.

Підвищення температури також означає, що в океанських водах стає менше кисню, що впливає на морське життя, завдаючи шкоди рибальству як сектору економіки.

"Загалом океани служать хорошим індикатором реального впливу зміни клімату, оскільки порівняно з температурами повітря на них менше впливають сезонні зміни та повсякденні погодні цикли. Покриваючи майже три чверті поверхні Землі, океани поглинають переважну більшість світового тепла", - констатує CNN.