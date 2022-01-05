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Выходные в 2022 году: сколько суббот придется отрабатывать за праздники

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Украина, Среда 05 января 2022 06:30
Выходные в 2022 году: сколько суббот придется отрабатывать за праздники Фото: на 8 марта и День Конституции будет по 4 выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 8 марта и День Конституции украинцев ждут два периода по четыре выходных дня подряд. Дополнительные выходные надо будет отработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства "О переносе рабочих дней в 2022 году".

Для работников с пятидневной рабочей неделей будут перенесены следующие рабочие дни:

  • с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
  • понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Согласно распоряжению, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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