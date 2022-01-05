Выходные в 2022 году: сколько суббот придется отрабатывать за праздники

На 8 марта и День Конституции украинцев ждут два периода по четыре выходных дня подряд. Дополнительные выходные надо будет отработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства " О переносе рабочих дней в 2022 году ".

Для работников с пятидневной рабочей неделей будут перенесены следующие рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Согласно распоряжению, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.