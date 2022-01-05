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Вихідні у 2022 році: скільки субот доведеться відпрацьовувати за свята

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Україна, Середа 05 січня 2022 06:30
Вихідні у 2022 році: скільки субот доведеться відпрацьовувати за свята Фото: на 8 березня і День Конституції буде по 4 вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На 8 березня і День Конституції українців чекають два періоди по чотири вихідних дні поспіль. Додаткові вихідні треба буде відпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем будуть перенесені наступні робочі дні:

  • з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
  • понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

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